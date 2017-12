14.12.2017 Langenfeld. Zwei Autos sind in Langenfeld (Kreis Mettmann) auf einer Kreuzung zusammengeprallt. Die beiden Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Eine 44-Jährige fuhr am Mittwoch bei roter Ampel über die Kreuzung und prallte mit ihrem Auto gegen das Fahrzeug einer 37-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt in Solinger Krankenhäuser gebracht.