Bei Rot über Ampel: Radler lebensgefährlich verletzt

16.09.2017 Ahlen. Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist am Samstag in Ahlen (Kreis Warendorf) mit einem Auto zusammengeprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei bei Rot über eine Ampel gefahren und dann mit dem Auto einer 26-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Senior etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uni-Klinik nach Münster. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Kreispolizei Warendorf berichtete.