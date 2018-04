Buffalowürmer statt Bulette

Aachen. Pünktlich zur Grillsaison gibt es jetzt einen Insektenburger in einer Rewe-Filiale in Aachen. Ein Osnabrücker Startup-Unternehmen hat den Burger auf den Markt gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2018

Eiweißreich und gesund sollen die Insektenburger des Startups "Bug Foundation" sein. Verarbeitet werden für den Burger Buffalowürmer, eine Art Mehlwürmer. Gezüchtet werden die Tiere in niederländischen Labors. Die restlichen Zutaten sind Eiklar, Tomatenmark, Sojasauce, Kartoffelstärke und Gewürze. Die Würmer werden für den Bratling klein gemahlen und sind nicht mehr zu erkennen.

Die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln bietet viele Vorteile: Die Würmer lassen sich besser in Massentierhaltung züchten, da sie auch in der Natur so zusammenleben. Außerdem wird bei der Zucht kein Antibiotika verwendet.

Nussig und saftig soll der Burger schmecken. Ob er dem klassischen Burger Konkurrenz machen kann, muss sich erst noch zeigen.