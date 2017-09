16.09.2017 Krefeld. Die Polizei in Krefeld hat einen Mann festgenommen, der zuvor stundenlang eine 68-jährige Frau in seiner Gewalt hatte. Das sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Über die Umstände der Festnahme und den Zustand der Frau wurde zunächst nichts bekannt. Der polizeibekannte Mann hatte die Frau am Mittag in der Nähe des Hauptbahnhofs in seine Gewalt gebracht und mit einem Messer bedroht.