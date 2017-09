Bedrohte Frau in Krefeld bei Festnahme leicht verletzt

16.09.2017 Krefeld. Bei der Festnahme des 46-Jährigen in Krefeld ist die zuvor von ihm stundenlang mit einem Messer bedrohte Frau leicht verletzt worden. Dies sagte eine Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls verletzt worden.

Ob Spezialkräfte die Festnahme vornahmen, wurde zunächst nicht bekannt. Kurz vor der Festnahme hatten Augenzeugen Knallgeräusche gehört. Der Mann hatte die Frau fast vier Stunden lang in der Krefelder Innenstadt mit einem Messer bedroht. Der wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann hatte die 68-Jährige am Mittag in der Nähe des Hauptbahnhofs aus noch ungeklärten Gründen in seine Gewalt gebracht. (dpa)