Beatmungsgerät fängt Feuer: Frau lebensgefährlich verletzt

31.03.2018 Haltern am See. Weil ihr Beatmungsgerät Feuer fing, ist eine 71-jährige Frau in einem Krankenhaus in Haltern am See im nördlichen Ruhrgebiet lebensgefährlich verletzt worden. Die im Rollstuhl sitzende Frau habe sich am Samstagmorgen in der Raucherzone der Klinik aufgehalten, teilte die Polizei mit. Plötzlich habe dann das Beatmungsgerät in Flammen gestanden. Obwohl Krankenschwestern die Flammen mit Hilfe von Decken relativ schnell löschen konnten, sei die 71-Jährige mit lebensgefährlichen Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen worden. Weshalb das Beatmungsgerät in Brand geriet, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.