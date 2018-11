Drogenfund in Rheinland-Pfalz

19.11.2018 Edenkoben. Beamte haben in Edenkoben (Rheinland-Pfalz) Marihuana mit einer Suppenkelle aus einer Toilette gefischt. Einen 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten die Ermittler am Sonntagmorgen die Wohnung eines 27-Jährigen in Edenkoben, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Bereits im Flur des Mehrfamilienhauses nahmen die Beamten einen deutlichen Cannabis-Geruch wahr. Bevor der Mann seine Wohnungstür öffnete, habe er die Klospülung betätigt. Die Einsatzkräfte vermuteten daher, dass er die Drogen verschwinden lassen wollte. Mit einer Suppenkelle konnten sie das Marihuana anschließend aus dem Klosett fischen.

Der Haftbefehl wurde gegen Zahlung der ausstehenden Geldstrafe aufgehoben. Nach Angaben der Polizei wurde gegen den 27-Jährigen ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (dpa)