800 Menschen in Sicherheit gebracht

21.07.2017 Frankfurt. In Frankfurt ist ein Baustellenkran teilweise umgeknickt. 800 Menschen mussten aus angrenzenden Hochhäusern evakuiert werden. Erst im Juni war ein Kran am Bonner Hauptbahnhof umgekippt.

Rund 800 Menschen sind wegen eines teilweise umgeknickten Baukrans in Frankfurt am Main in Sicherheit gebracht worden. Sie hätten sich in zwei Hochhäusern neben der Baustelle aufgehalten, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Kranführer konnte sich unverletzt retten. Der Kran mit dem abgeknickten Arm konnte nach Polizeiangaben zunächst noch nicht stabilisiert werden. Die Einsatzkräfte vor Ort warteten auf einen Spezialkran, der ihn stützen sollte. Der Bereich rund um die Baustelle wurde großräumig abgesperrt.

Erst Mitte Juni war ein Kran an der Südüberbauung in Bonn umgestürzt und auf das Dach des Bonner Hauptbahnhofs gestürzt. Erst Stunden später konnte er wieder aufgerichtet werden. (dpa)