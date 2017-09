Bauer zeigt Sportlerfiguren aus 90 000 Kürbissen

Zwei Boxer aus Holz mit Kürbissen bestückt stehen in einem angedeuteten Ring.

03.09.2017 Mechernich. Kürbis ergibt nicht nur eine leckere Suppe. Vor der Haustür präsentiert, ist er eine freundliche Zier. Damit gibt sich ein Bauer aus der Voreifel allerdings nicht zufrieden.

Bauer Theo Bieger hat in diesem Jahr wohl nicht die größten Kürbisse - dafür aber stolze 90 000 Stück. Die hat er nach Angaben einer Sprecherin für eine große Kürbisschau auf seinem Voreifeler Krewelshof in Mechernich angebaut. Die Schau ist am Sonntag eröffnet worden.

Zu sehen sind bis zum 5. November meterhohe Sportlerfiguren olympischer Disziplinen - Holzrohlinge, die mit leuchtend bunten Kürbissen verpackt sind: Reiter, Diskuswerfer, Basketballspieler - alles Kürbis: klein groß, leuchtend orange, freundlich gelb, grün oder sogar weiß. Insgesamt 30 Sorten sind vertreten.

Einen Monat lang haben rund 30 Mitarbeiter des Hofes an den fünf Meter hohen Figuren gebaut. Der eine super große Riesenkürbis war nicht unter den Früchten. "Das Wachstum war etwas verhalten", sagte Sprecherin Sabine Fusshoeller-Kleinert: Entweder es gab Sonnen- oder Regenphasen. Die richtige Wetter-Mischung habe gefehlt. (dpa)