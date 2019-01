Verfassungswidrige Aktion in Hessen

31.01.2019 Vogelsberg. Ein Landwirt hat in Hessen mit Dung ein Hakenkreuz auf seinen Acker gestreut. Er musste es im Beisein der Polizei wieder unkenntlich machen, zudem wurde Anzeige gegen den Bauern erstattet.

Einer Passantin fiel das verfassungswidrige Symbol auf und sie alarmierte die Polizei, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Freitag in Kirtorf im Vogelsbergkreis.

Vor Ort stellten die Polizisten den Angaben zufolge fest, dass der 56-jährige Besitzer des Ackers das Hakenkreuz selbst aufgebracht hatte. Er musste es im Beisein der Beamten wieder unkenntlich machen, zudem wurde Anzeige gegen den Bauern erstattet. (afp)