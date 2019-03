Feuerwehreinsatz in Ratingen

Als die Feuerwehr Ratingen an der Einsatzstelle eintraf, hockte einer der Bauarbeiter in der Baugrube und hielt seinen Daumen auf das Loch in der Leitung.

Ein Bauarbeiter hat in Ratingen bei Düsseldorf eine leckgeschlagene Gasleitung mit seinem Daumen abgedichtet. „Er hat so verhindert, dass eine größere Menge Gas austreten konnte“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hockte der Bauarbeiter in der Grube und hielt den Daumen auf das Loch in der Leitung.

Mit Hilfe der Stadtwerke gelang es, den Arbeiter zu erlösen und seinen Daumen durch Dichtmaterial zu ersetzen. Zur Nachahmung wollte die Feuerwehr die Aktion nicht empfehlen, aber: „Das ist eine pragmatische Lösung und funktioniert, solange man dabei keinen Funken verursacht.“ (dpa)