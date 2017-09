Bauarbeiter erleidet lebensgefährlichen Stromschlag

19.09.2017 Düsseldorf. Ein Bauarbeiter ist in Düsseldorf durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag schwerste Verbrennungen erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Demnach fixierte der Arbeiter einen Baucontainer für den Transport über einen Bahnübergang mit einem Seil. Gleichzeitig habe ein Bagger den Container angehoben und sei dabei in die Nähe der Oberleitung gekommen. Durch einen sogenannten Lichtbogen übertrugen sich die