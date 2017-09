Bauarbeiter bedroht: Spezialeinheit nimmt 22-Jährigen fest

20.09.2017 Düsseldorf. Weil er Bauarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll, hat eine Spezialeinheit der Polizei in Düsseldorf einen 22-Jährigen festgenommen. Der junge Mann habe sich im Flur eines Mehrfamilienhauses über den Baulärm beschwert und die Arbeiter beschimpft, berichtete die Polizei am Mittwoch. Wegen des Einsatzes an einer der meistbefahrenen Straßen der Landeshauptstadt kam es zu größeren Verkehrsstörungen. Dem 22-jährigen droht nun eine Einweisung in eine Psychiatrie.