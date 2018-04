Barbara Meier will in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie sein.

12.04.2018 Köln. Die Großmutter von Model Barbara Meier ist verstorben. Meier nimmt sich nun etwas Zeit zum Trauern.

Model Barbara Meier (31) trauert um ihre Großmutter, die im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Meier wird daher an diesem Freitag nicht in der RTL-Tanz-Show "Let's Dance" auftreten, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

"Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen", sagte die 31-Jährige. Sie wolle "nach dieser schrecklichen Nachricht" bei ihrer Familie und für ihre Eltern da sein, erklärte sie. Den Angaben zufolge starb Meiers Großmutter, die ebenfalls Barbara hieß, am Dienstag im bayerischen Amberg.

"Es tut mir unglaublich leid, dass ich in dieser Woche nicht bei 'Let's Dance' tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut", betonte das Model. Sie werde aber nur in dieser Woche aussetzen und in der darauffolgenden Sendung wieder mittanzen, sagte sie. Nach Angaben von RTL muss trotz Meiers Pause auch am Freitag ein Kandidat die Show verlassen. (dpa)