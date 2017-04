Bankautomat in Leverkusen gesprengt

05.04.2017 Leverkusen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Leverkusen den Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen im Stadtteil Schlebusch dauerten am Morgen noch an. Wie viele Täter beteiligt waren, war unklar. Die Polizei rückte an, nachdem ein Alarm ausgelöst worden war. Zum Schaden gab es zunächst keine Erkenntnisse. Bisher wurden in diesem Jahr in NRW schon mehr als 20 Geldautomaten gesprengt. Im vergangenen Jahr waren es 136.