08.03.2018 Krefeld. Unbekannte Täter haben in Krefeld einen Bankautomaten gesprengt und dabei Geld erbeutet. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte, hatten aufgeschreckte Anwohner in der Nacht die Beamten alarmiert.

Nähere Angaben konnte die Polizei am Morgen noch nicht machen. Offen blieb zunächst auch, wie viel Geld die Täter erbeuteten. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)