Vater und Sohn schwer verletzt

In Nußloch in Baden-Württemberg ist ein Balkon eingestürzt.

10.07.2017 Nußloch. Die Polizei ermittelt nach einem Unglück in Nußloch. Ein Balkon im zweiten Stock krachte auf zwei weitere darunterliegende Balkone und riss zwei Personen mit in die Tiefe.

Ein abgerissener Balkon eines Mehrfamilienhauses hat zwei Menschen in Baden-Württemberg mit in die Tiefe gerissen. Ein 33-jähriger Mann und sein zwei Jahre alter Sohn seien bei dem Unfall in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, teilte die Polizei in Mannheim am Montagabend mit. Der Vater erlitt leichte Kopfverletzungen, der Sohn ein paar Kratzer. Sie kamen in eine Klinik. Der Balkon im zweiten Stock des Hauses war demnach auf zwei darunterliegende Balkone gekracht, die ebenfalls abrissen.

Weshalb es zu dem Unglück kam, wusste die Polizei am Abend noch nicht. „Ein Statiker ist vor Ort“, sagte ein Sprecher. Zunächst mussten alle Bewohner das Haus verlassen. Sie durften wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner und die des baugleichen Nachbarhauses durften aber nicht ihre Balkone betreten. (dpa)