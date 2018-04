Bahnlinie S6 in Essen wieder durchgängig in Betrieb

Ein Bauarbeiter der Deutschen Bahn trennt am am Bahnhof Essen-Hügel mit einer Flex eine Schiene durch.

30.04.2018 Essen. Bahnpendler brauchten diesmal einen extralangen Atem: Über ein halbes Jahr lang fuhr in Essen keine S6. Hohlräume in alten Steinkohleflözen mussten erst aufwendig verfüllt werden. Jetzt soll alles wieder nach Plan laufen.

Nach einer sechsmonatigen Sperrung können Pendler ab heute wieder die S-Bahnlinie 6 in Essen durchgängig nutzen. Die Strecke war wegen Bergbauschäden am Bahnhof Hügel seit dem 18. Oktober zwischen Kettwig und dem Essener Hauptbahnhof gesperrt. Die Bahn setzte Busse ein. Der erste Zug am Montag in Richtung Düsseldorf und Köln verlässt um 4.28 Uhr den Essener Hauptbahnhof. Nach Angaben der Bahn nutzen täglich rund 10 000 Menschen den betroffenen Bahnabschnitt.

Unter dem Gleis waren im vergangenen Herbst Hohlräume in alten Kohleflözen entdeckt worden. In dem Abschnitt war zwischen 1750 und 1850 oberflächennah Steinkohle abgebaut worden. Die Hohlräume wurden mit rund 5600 Tonnen Beton verfüllt. Die Kosten liegen nach Angaben der Deutschen Bahn "in einstelliger Millionenhöhe". Im Ruhrgebiet als traditioneller Bergbau-Region gibt es immer wieder Schäden durch sogenannte Tagesbrüche. 2013 hatten Hohlräume unter den Gleisen am Essener Hauptbahnhof wochenlang für massive Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. (dpa)