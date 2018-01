Bahn-Arbeiten zwischen Köln und Bonn

03.01.2018 Köln. Auch 2018 stehen im Bahn-Netz von Nordrhein-Westfalen Bauarbeiten an. Zwischen Köln und Bonn werden das Pendler von Mittwoch an spüren - auf einem Teilstück müssen Oberleitungen erneuert werden.

Wegen Arbeiten im Bahn-Netz zwischen Köln und Bonn müssen sich Pendler vom heutigen Mittwoch an auf veränderte Abfahrtszeiten und Ausfälle im Zugverkehr einstellen. Bis zum 26. März sollen auf 3,7 Kilometern Länge die Oberleitungsanlagen zwischen Brühl und Bornheim-Sechtem erneuert werden, wie die Bahn mitteilte. Deswegen seien Teil- und auch Totalsperrungen notwendig. Betroffen sind die Linien RE 5, RB 26 und RB 48. Die Veränderungen im Fahrplan greifen ab 05.00 Uhr am Mittwochmorgen

Während der ersten Bauphase bis zum 15. Januar ist nach Angaben der Bahn eine Teilsperrung geplant. In dieser Zeit verkehrt die RE 5 in beiden Richtungen mit veränderten Fahrtzeiten. In Fahrtrichtung Koblenz hält sie zusätzlich in Roisdorf und Bornheim-Sechtem. Auch bei der RB 26 gibt es einen abweichenden Fahrplan.

Die RB 48 zwischen Köln Hauptbahnhof und Bonn-Mehlem fällt aus. Wochentags ist im morgendlichen Berufsverkehr aber ein Zusatzzug von Bonn nach Köln geplant, der um 06.15 Uhr abfahren soll. (dpa)