Baggerschaufel rammt Linienbus: Zwei Fahrgäste verletzt

08.02.2018 Münster. Mit seiner Baggerschaufel hat ein Bauarbeiter in Münster einen Linienbus demoliert - zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Der Baggerfahrer habe am Donnerstag die Baumaschine unvermittelt geschwenkt und den vorbeifahrenden Bus an der Seite erwischt, berichtete die Polizei. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Eine 17-Jährige und ein 35-Jahre alter Mann, die im Bus saßen, wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zur Unfallursache konnte die Behörde noch keine genauen Angaben machen.