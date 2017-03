Bad Berleburg: Hochadel nimmt Abschied von Prinz Richard

21.03.2017 Bad Berleburg. Mitglieder des europäischen Hochadels haben in Bad Berleburg Abschied von Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein genommen. Unter den 400 Teilnehmern der Trauerfeier waren Dänemarks Königin Margrethe, das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima sowie die frühere Königin Beatrix. Auch die schwedische Königin Silvia und Prinzessin Märtha-Louise von Norwegen nahmen an dem Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche teil. Für die Öffentlichkeit war die Trauerfeier nicht zugänglich.

Am vergangenen Montag war Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Termin für die Beerdigung ist noch nicht bekannt. (dpa)