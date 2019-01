Ex-Baskets-Spieler Andrej Mangold

Bonn. Die neunte Staffel "Der Bachelor" hat begonnen. 20 Frauen kämpfen um das Herz von Andrej Mangold, ehemaliger Spieler der Telekom Baskets Bonn. Um eine heiß begehrte Rose zu bekommen, schrecken die Kandidatinnen vor nichts zurück.

Von Nathalie Dreschke, 03.01.2019

Er ist Profi-Sportler, Unternehmer und der Traum von mindestens 20 Frauen. Andrej Mangold hat in der ersten Folge der neuen Staffel "Der Bachelor" die Frauen mit seinen strahlend grünen Augen offensichtlich um den Verstand gebracht. Die Suche des 31-Jährigen nach der wahren Liebe führt den ehemaligen Spieler der Telekom Baskets Bonn nach Mexiko. Ihm geht es darum "anzukommen, jemanden zu finden, mit dem man zusammen sein möchte." Schenkt man der Aussage der 20 mitgereisten Kandidatinnen Glauben, sind auch sie auf der Suche nach Liebe.

Beim Anblick des 1,90 Meter großen und durchtrainierten Athleten wird zunächst allerdings den meisten Frauen vor Nervosität "kotzübel", sie verlernen im Bruchteil einer Sekunde das Sprechen, vergessen seinen Namen, obwohl sich die Kandidatinnen eigentlich nur einen merken müssten, oder fangen augenblicklich an zu singen.

Die Frauen werden in Limousinen im Zweierpack in die Bachelor-Villa gefahren. Auf der Fahrt dahin scheinen einige Frauen bereits einer Herzattacke nahe zu sein. Und spätestens der Blick in seine Augen lässt sie hyperventilieren. Einige Frauen versuchen durch kleine Geschenke einen besonders guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Die 27-jährige Lara aus Berlin legt kurzerhand eine Tanzeinlage hin und bringt ihm einen Kaugummi, bedauerlicherweise nicht "Das Kaugummi" (Mangold ist Mitgründer der gleichnamigen Firma), mit, damit es zwischen den beiden knistert.

Denkwürdig ist auch der Debütauftritt der 30-jährigen Christina. "Spüre die Sonne, das Meer von Mexiko City", singt, während sie sich mit ihrem engen Kleid aus der Limousine schält. Und wäre das nicht genug, hat die brünette Kandidatin gleich vier Geschenke dabei: einen Bilderrahmen, ein Modellpferd, Ohrenstöpsel und eine Peitsche. Sichtlich überfordert scheint der 31-Jährige, der bisher einen sehr sympathischen Eindruck hinterlässt. Doch Christina hat ein ungeahntes Ass im Ärmel: Sie ist nicht nur im selben Alter wie er, sie kommen zudem beide aus Hannover. "Juhu, dann muss ich nicht umziehen", greift die Kandidatin direkt einige Schritte vor. Doch es funktioniert: Christina bekommt noch vor Betreten der Bachelor-Villa die erste Rose des Abends - und damit den Einzug in die nächste Runde.

Hätte die 26-jährige Jade geahnt, dass eine andere Kandidatin bereits eine Rose bekommen hat, wäre ihr wohl das hysterische Lachen im Hals stecken geblieben. Tatsächlich bringt die Kölnerin kein Wort zustande, als sie dem Bachelor gegenübersteht. Sie schaut ihn nur an und lacht. Dass sie ihn aber nicht auslachen würde, versprach sie mehrfach. Seine Frage, was sie denn beruflich mache, konnte sie vor Lachen allerdings nicht beantworten. Spätestens da bekommt man ein wenig Mitleid mit dem 31-Jährigen.

Mangold am Bonner Rheinufer und im Telekom Dome

Vor Antritt seiner Reise nach Mexiko und dem Sprung ins kalte Wasser wird der Bachelor in seiner gewohnten Umgebung besucht. Und zwar nicht in seinem aktuellen Wohnort Hannover, sondern in Bonn. Bei einem Spaziergang am Bonner Rheinufer mit seiner Mutter erfahren die Zuschauer, wie kinderlieb der 31-Jährige sei. Zudem erzählt er mehr über seine Liebe zum Basketball, die damit begann, dass seine Mutter ihn in der Tragetasche mit in die Basketball-Halle genommen hat und seinen lettischen und amerikanischen Wurzeln. Die Leidenschaft zu der Sportart führte sich fort. Fünf Jahre spielte Andrej Mangold für die Telekom Baskets Bonn. Die Spielstätte der Baskets, der Telekom Dome, spielte auch in der Vorstellung des Bachelors eine große Rolle: Mangold wirft Körbe, sitzt in der Kabine und erzählt aus seiner Vergangenheit.

Dass der Rosenkavalier zunächst überwältigt war von der ungewohnten Situation, so viele Frauen um ihn herum zu haben, glaubt man ihm tatsächlich. Als sich plötzlich die Frauen eine nach der anderen bei ihm anstellen und seine laufenden Gespräche "crashen", möchte der Gentleman allen gerecht werden. So stellt er höflich eine Art Liste auf, in welcher Reihenfolge die 20 Frauen mit ihm reden dürfen. Das Szenario erinnert ein wenig an Speeddating.

Bei der Auswahl der 20 Herzdamen hat RTL dem Ex-Baskets-Spieler wieder eine bunt gemischte Auswahl zusammengestellt: Isabell, 28, Playmate aus dem Jahre 2015, ließ sich nackt fotografieren, weil ihr Vater, bereits als Isabell noch ein kleines Mädchen war, den Playboy abonniert hatte. Oder Mariya, 27, die gesundes Essen liebt und aus dem Grund dem Bachelor Pralinen schenkt. Doch es gibt auch vielversprechende Kandidatinnen, wie die 26-jährige Vanessa, die mit ihrer Liebe zu Basketball bereits eine Gemeinsamkeit mit dem Bachelor vorweisen kann.

Wenn es nach dem 31-Jährigen gegangen wäre, hätte er vermutlich auf einige der Kandidatinnen, zumindest rein optisch betrachtet, verzichten können. Seine Vorliebe für dunkle Haare wird nicht nur dem Zuschauer, sondern auch den Damen spätestens in der ersten Nacht der Rosen bewusst. "Ich befürchte, ich muss mir die Haare färben", kombiniert die 27-jährige Blondine Lara messerscharf, nachdem der Bachelor die ersten Rosen nur an brünette Frauen verteilte.

Für drei blonde Kandidatinnen endete die Mexiko-Reise bereits am ersten Abend. Als wären 17 Frauen nicht mehr als genug, verrät die Vorschau der nächsten Folge die Ankunft einer weiteren Kandidatin. Wie bereits aus den letzten Staffeln zu erahnen ist, erfreut diese sich nicht an der Beliebtheit der anderen Frauen. Damit hat der Rosenkrieg begonnen.