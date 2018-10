Ein Wohngebäude, in dem am Freitagabend ein sechs Monate altes Baby aus dem zweiten Stock einer Flüchtlingsunterkunft in Herne gestürzt ist.

07.10.2018 Herne. Acht Meter tief ist ein Baby aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft in Herne gestürzt. Die Verletzungen waren tödlich. Ermittlungen der Polizei laufen.

Ein fünf Monate altes Baby ist am Freitagabend aus dem zweiten Stock einer Flüchtlingsunterkunft in Herne gestürzt und kurz darauf seinen Verletzungen erlegen. Das Mädchen sei aus dem Fenster acht Meter tief gefallen, sagte ein Polizeisprecher in Bochum. Noch vor Ort sei das Baby von einem Notarzt reanimiert und dann zusammen mit seiner aus Eritrea stammenden Mutter in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht worden. Dort starb es am frühen Samstagmorgen. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens dauerten an, teilte die Polizei am Sonntag mit. (dpa)