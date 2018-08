Acht Stunden in geparkten Auto gesessen

Polizisten fanden das tote Kind in den völlig überhitzten Auto auf Mallorca.

Palma de Mallorca. Es muss ein qualvoller Tod gewesen sein: Auf Mallorca ist ein erst zehn Monate altes Baby in einem geparkten Auto gestorben. Das Kleinkind soll acht Stunden lang in dem völlig aufgeheizten Fahrzeug gesessen haben.

Wie die Zeitungen "Diario de Mallorca" und "Mallorca-Zeitung" berichten, soll ein Angehöriger den Wagen am Morgen in einer Straße in Manacor im Inselinneren abgestellt und offenbar das Baby dort zurückgelassen haben. Bei den derzeit heißen Temperaturen über 30 Grad auf Mallorca hatte sich das Fahrzeuginnere schnell aufgeheizt.

Das tote Kleinkind wurde gegen 16 Uhr entdeckt. Das Fahrzeug war in der Nähe einer Wache der Nationalpolizei abgestellt. Alarmierte Beamte hätten nur noch den Tod des Babys feststellen können, nachdem es offenbar während der ganzen Zeit bei hohen Temperaturen in dem Fahrzeug eingesperrt gewesen war.

Warum das Kind so lange in dem Auto gesessen hatte, ist derzeit noch unklar. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.