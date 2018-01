Bonn. Der Zoo in Toronto hat einen neuen "Star". Seit Anfang Januar gibt es dort ein Baby-Nashorn. Und der Zoo veröffentlicht regelmäßig Fotos und Videos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Ganz sicher: Der Zoo im kanadischen Toronto hat derzeit einen ganz besonderen Star. Auf der Facebook-Seite des Zoos dreht sich fast alles um ein kleines Nashorn. Für das Anfang Januar geborene Nashorn gibt es sogar ein Tagebuch, mit jeder Menge Fotos und Videos.

Ganz besonders entzückend ist ein Video, das das kleine Kalb zeigt, als es mit Wasser in Berührung kommt. Das Baby-Nashorn springt im Wasser-Regen, schüttelt und wälzt sich in der Pfütze. „Als unser kleines Nashorn vier Tage alt war, war es sich noch nicht sicher, was es mit dem Wasser anfangen soll, als seine Mutter es bei der Dusche bespritzt hat. Jetzt genießt es selber seine Dusche“, schreibt der Zoo.