BVB-Profi Sokratis: Werde Moment des Anschlags nie vergessen

25.04.2018 Dortmund. Kicker Sokratis Papastathopoulos von Borussia Dortmund denkt noch sehr oft an den Bombenanschlag auf seine Mannschaft. Das machte er als Zeuge beim Landgericht deutlich.

Abwehrspieler Sokratis Papastathopoulos hat sich als Zeuge im Dortmunder BVB-Prozess an den Schreckensmoment des Bombenanschlags vom vergangenen Jahr erinnert. "Ich hatte Angst. Ich habe gedacht, jemand schießt auf uns", sagte der 29-Jährige. Er denke heute noch sehr oft an das Attentat auf seine Mannschaft Borussia Dortmund. "Ich werde das mit Sicherheit niemals vergessen, aber ich habe für mich beschlossen, dass das Leben weitergeht. Der Verein habe ihm und der übrigen Mannschaft nach dem Vorfall psychologische Hilfe angeboten. Diese habe er aber nicht in Anspruch genommen. (dpa)