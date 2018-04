BVB-Anschlag: Guerreiro hat bei Aussage Tränen in den Augen

25.04.2018 Dortmund. Im Prozess um den Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund macht Raphael Guerreiro eine emotionale Zeugenaussage. Der Profi muss sich die Tränen aus den Augen wischen, lehnt eine Pause aber ab.

Mit Tränen in den Augen hat Fußballprofi Raphael Guerreiro als Zeuge im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund ausgesagt. "Es ist für mich sehr schwierig, darüber zu sprechen", sagte der Abwehrspieler am Mittwoch und wischte sich mit der Hand über die Augen. Das Angebot, die Befragung für eine kurze Zeit zu unterbrechen, um sich zu sammeln, lehnte Guerreiro aber ab. Im Moment der Bombenexplosionen am 11. April 2017 habe er große Angst verspürt, sagte er weiter. Niemand habe gewusst, was noch passieren würde. Die ganze Mannschaft sei sehr schockiert gewesen.

Das Dortmunder Landgericht hört am Mittwoch Zeugen, die im Mannschaftsbus saßen, als am 11. April 2017 unmittelbar nach der Abfahrt am Teamhotel zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze explodierten. Dabei wurden der damals noch für Dortmund spielende Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Der Angeklagte Sergej W. hat zugegeben, die Bomben gezündet zu haben. (dpa)