Todesfall im Warsteiner Karneval

Warstein. In Warstein Belecke ist der Senator der hiesigen Karnevals-Gesellschaft während seiner Büttenrede auf der Bühne verstorben. Die Karnevalisten haben aus Trauer den Rathaussturm abgesagt.

In Warstein Belecke herrscht dieses Jahr Trauer während der sonst so jecken Karnevalstage. Der ehemalige Sitzungspräsident der Großen Belecker Karnevals-Gesellschaft (GBK) sowie Senator, Hermann Jesse, ist am Mittwoch auf der Bühne gestorben. Wie die Westfalenpost berichtet, ist der 62-Jährige während seiner Büttenrede auf der Seniorensitzung in der Schützenhalle zusammengebrochen.

Zunächst dachte das Publikum, der Vorfall gehöre zum Programm dazu. Bedrücken und Stille seien erst nach und nach gekommen, erzählen Augenzeugen gegenüber der Westfalenpost. Als der Sanitätsdienst nichts mehr für den Senator tun konnte, wurde die Karnevalssitzung umgehend abgebrochen. Auch der für Weiberfastnacht geplante Rathaussturm fiel aus.

Auf Facebook betrauerte der Verein sein langjähriges und engagiertes Mitglied mit den Worten: "Wir sind alle zutiefst betroffen über sein viel zu frühes Ableben. Hermann wird im Belecker Karneval durch seine Art und Weise unvergessen bleiben."