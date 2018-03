Bürgermeister: Große Betroffenheit in Hille

15.03.2018 Hille. Der Fund von drei Leichen auf zwei benachbarten Höfen hat im ostwestfälischen Hille Bestürzung ausgelöst. "Da ist eine tiefe Betroffenheit in der Bevölkerung", sagte Bürgermeister Michael Schweiß am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei in Gesprächen mit den Bürgern zu spüren. Die Gedanken seien auch bei den Familien der drei Menschen, deren Leichen jetzt entdeckt wurden. "Wir denken an die Angehörigen der Opfer, denen unser Mitgefühl gilt", unterstrich er. Dass sich so eine Tat in der eigenen Gemeinde abgespielt habe, mache nachdenklich.