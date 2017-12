Detonation in Manhattan

Die Polizei ist am Montag wegen einer Explosion in New York nahe des Times Square im Einsatz.

11.12.2017 New York. Nach einer Explosion im Stadtteil Manhattan spricht Bürgermeister Bill de Blasio von einem Terroranschlag. Vier Verletzte habe es laut der Feuerwehr bisher gegeben.

Bei der Explosion in einer U-Bahn-Station in New Yorker Stadtteil Manhattan hat es sich um einen versuchten Terroranschlag gehandelt. Das sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag in New York vor Journalisten. Vier Menschen wurden am Montag verletzt. Jedoch sei keiner von ihnen in Lebensgefahr, berichtete die Feuerwehr. Die Polizeibehörde NYPD bestätigte eine Festnahme.

Ein Mann sei in Gewahrsam genommen worden, auch er sei verletzt, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Offizielle Stellungnahmen dazu gab es vorerst nicht. Jedoch sprachen Polizei, Feuerwehr und Weißes Haus von einer „Explosion“.

Ein in US-Medien verbreitetes Foto soll einen Mann am Tatort zeigen, der einen Sprengsatz am Körper trägt. Er liegt am Boden, um ihn herum Einsatzkräfte. Eine offizielle Bestätigung des Fotos gab es nicht. Unbestätigte Berichte sprachen zudem von einer Rohrbombe.

Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, machte sich am Schauplatz nahe dem Busbahnhof im Stadtteil Manhattan ein Bild von der Lage. Ein Foto soll ihn in der U-Bahn-Station Times Square zeigen. US-Präsident Donald Trump werde „über die Explosion in New York unterrichtet“, schrieb seine Sprecherin Sarah Sanders auf Twitter. Der Präsident selbst twitterte währenddessen über einen seiner Meinung nach falschen Bericht über seine Fernsehgewohnheiten in der New York Times. Auch der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio ließ sich über den Vorfall informieren, teilte das New Yorker Rathaus mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seien am Ort des Vorfalls in Manhattan.

Zuvor hatten die Ermittler bestätigt, Hinweisen auf eine mögliche „Explosion unbekannter Ursache“ in Manhattan nachzugehen. Die Polizei rief die Menschen in New York auf, die Gegend um den Busbahnhof herum zu meiden. Die Lage in Manhattan war unübersichtlich. Busse wurden wegen der Ermittlungen und Sperrungen am Tatort zeitweise umgeleitet. (dpa)