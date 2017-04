Bögerl-Fall: Verdächtiger schon vor TV-Sendung festgenommen

Ein Auto fährt in Königsbronn an einem Ortsschild vorbei.

07.04.2017 Königsbronn/Heidenheim. Die Ermittler im Mordfall Maria Bögerl haben den zwischenzeitlich verdächtigten 47-Jährigen am Mittwoch schon vor der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" festgenommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Erste Hinweise auf den Mann seien schon eingegangen, nachdem die Ermittler am Nachmittag Phantombild und Stimmprobe veröffentlicht hatten, sagte der Sprecher.

Am frühen Mittwochabend sei der Mann dann in seiner Wohnung angetroffen, schließlich festgenommen und nach Ulm gebracht worden. Weil erst in der Nacht sicher festgestanden habe, dass es sich wirklich um den Gesuchten handelt, habe man aber an der TV-Fahndung festgehalten.

Der 47-Jährige war am Donnerstag wieder freigelassen worden, weil sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte. Die Ermittler hatten ihn gesucht, weil er im Sommer 2016 in betrunkenem Zustand vor Zeugen angegeben hatte, Maria Bögerl getötet zu haben. (dpa)