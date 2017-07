Bäume ohne Kleid: Miniermotte schädigt Kastanien in NRW

27.07.2017 Münster. Erst werden die Blätter braun, dann fallen sie schon im Sommer ab: Die Miniermotte schädigt derzeit Kastanienbäume überall in Nordrhein-Westfalen. Wegen des warmen Frühjahrs sei sie in diesem Jahr besonders aktiv, sagte Franz Stockmann vom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Bei jährlich wiederkehrendem Befall kann die Kastanie eingehen. Den ursprünglich aus Südosteuropa stammenden Schädling gibt es in NRW erst seit etwa 15 Jahren. Nach Angaben von Stockmann gibt es bislang kein zugelassenes Insektizid gegen den Schädling.