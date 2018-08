Im Kanal gefangen

COLORADO. Diesen Ausflug wird ein Bär in Colorado Springs so schnell wohl nicht vergessen. Das Tier fand sich auf der Suche nach Nahrung plötzlich in der Kanalisation wieder und kam ohne Hilfe nicht mehr heraus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2018

Sie ist dunkel, feucht und auch der Geruch lässt zu wünschen übrig: Die Kanalisation. Ein Ort, den neben Ratten wohl kaum andere Lebewesen freiwillig betreten. Umso überraschender ist da der tierische Kanalisationsbesucher, den Anwohner im Westen von Colorado Springs im US-Staat Colorado feststellten. Sie bemerkten einen Bären, der unter einer Mauer im Abflusssystem gefangen war.

Wie er dort hinkam ist unklar. Es wird vermutet, dass er dem Inhalt einer umgefallenen Mülltonne nicht widerstehen konnte und ihn sein Hunger direkt in den Kanal führte. Eine andere Theorie: Das Tier wollte dem Regen entgehen.

Zu Hilfe gerufene Wildhüter konnten dem Bären aber schließlich helfen. Sie öffneten einen Gullydeckel und gaben Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab, um die Aufmerksamkeit des Tieres zu bekommen. Das gelang: Der Bär kletterte unversehrt aus dem Kanalsystem und verschwand auf direktem Wege in einem Waldstück.