Therme Euskirchen

15.12.2017 Ravensburg. Trotz starken Schneefalls konnten die drei Opfer des Flugzeugabsturzes bei Ravensburg noch in der Nacht geborgen worden. Unter ihnen ist auch der Bäderkönig Josef Wund, unter anderem Investor bei den Thermen in Euskirchen.

Über die Absturzstelle verteilt liegen die Trümmer - hier ein zerstörter Flugzeugsitz, dort ein beschädigtes Triebwerk, weiter hinten ein schwarzer Schuh. Von dem Kleinflugzeug, das am Donnerstagabend nahe dem Bodensee abgestürzt ist, sind nur noch einzelne Teile übrig. Drei Menschen saßen in der Cessna - überlebt hat keiner von ihnen.

Eines der Todesopfer ist der als Bäderkönig bekannte Unternehmer Josef Wund (79). Das bestätigte der Vorstand der nach ihm benannten Stiftung, Christoph Palm, am Freitag. "Wir sind alle traurig und geschockt", sagte er in Stuttgart. "Ziel der Stiftung ist es, das beachtliche Lebenswerk von Josef Wund fortzuführen. Die Familie hat uns gebeten, erst mal der Trauer ihren Raum zu lassen." Wund war auch Bauherr der Thermen- und Bäderwelt Euskirchen. Laut Polizei handelt sich bei den weiteren Opfern um den 45 Jahre alten Piloten der Cessna und einen 49 Jahre alten Mann aus Wien.

Wie es zu dem Unfall kam, was die Ursache dafür ist - das war auch am Freitag noch völlig unklar. Was bislang bekannt ist: Die Maschine startete am Abend vom Flugplatz Egelsbach in Südhessen - Ziel war der Flughafen Friedrichshafen am Bodensee. Der Egelsbacher Sprecherin zufolge hatte es keine Probleme gegeben. Es habe lediglich leicht geregnet. "Es war ein normaler Start." Doch die Maschine stürzte kurz vor dem Ziel gegen 18.15 Uhr in ein kleines Waldgebiet östlich von Ravensburg.

Noch in der Nacht wurden auch Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an die Unglücksstelle gerufen. Sie sicherten am Freitag Spuren. (dpa)