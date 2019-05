Unfall bei Geseke

07.05.2019 GESEKE/DORTMUND. Ein Unfall auf der Autobahn 44 bei Geseke in NRW hat am Dienstagmorgen einen Schwerverletzten gefordert. Ein Autotransporter war in die Mittelleitplanke gekracht und verlor mehrere Fahrzeuge.

Ein Autotransporter ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 44 bei Geseke in Nordrhein-Westfalen in die Mittelleitplanke gekracht und hat mehrere Fahrzeuge verloren. Ein Sattelzug sowie ein Kleintransporter fuhren in die Unfallstelle. Dabei wurde der Fahrer des Kleinlasters schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Dortmund sagte. Nach dem Unfall war die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu mehreren Kilometern Stau. (dpa)