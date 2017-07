Autos brennen in Tiefgarage aus: keine Verletzten

30.07.2017 Düsseldorf. Vier Autos sind in der Nacht zu Sonntag in einer Düsseldorfer Tiefgarage ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzte den Schaden laut Mitteilung auf rund 150 000 Euro. In der Garage entwickelte sich dichter Rauch. Einsatzkräfte drangen mit schwerem Atemschutzgerät ins Innere und bekämpften das Feuer. Sie verhinderten auch eine Ausbreitung. Drei Pkw und ein Kleinbus brannten komplett aus. Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest. Die betroffene Tiefgarage gehört zum Fashion-House in Düsseldorf, das Showrooms für Mode beherbergt.