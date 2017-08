Autorin starb durch Messerstiche: Angeklagter schweigt

Der Eingang des Landgerichtes in Hagen.

30.08.2017 Hagen. Ein 55-jähriger Mann aus Saarlouis soll im März eine Horrorbuch-Autorin erstochen haben. Er ist bereits wegen Totschlags einschlägig vorbestraft. Nun steht er erneut vor Gericht.

Nach einem Streit soll ein 55-jähriger Mann aus Saarlouis im März eine Horrorbuch-Autorin aus Gevelsberg erstochen haben. Zu Beginn des Mordprozesses vor dem Hagener Schwurgericht machte der Angeklagte am Mittwoch noch keine Angaben zur Sache. Das solle an einem der nächsten Verhandlungstage nachgeholt werden, sagte sein Verteidiger. Der Angeklagte soll die 41-jährige Frau über das Internet kennengelernt haben. Ihr vierjähriger Sohn spielte während der Bluttat offenbar im Nebenzimmer. Der 55-Jährige ist bereits wegen Totschlags einschlägig vorbestraft. Ihm droht nun die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. (dpa)