Autofahrerin und Baby bei Zusammenstoß schwer verletzt

14.03.2017 Hamm. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Hamm sind ein fünf Wochen alter Junge und eine 54-Jährige schwer verletzt worden. Die beiden seien nach dem Unfall am Dienstagnachmittag von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr die Frau den Wagen, in dem das Kind und zwei weitere Menschen saßen. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der 31 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.