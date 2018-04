Autofahrer wendet: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

14.04.2018 Warendorf. Beim Wendemanöver eines Autofahrers auf der Bundesstraße 54 ist ein Kradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-jährige Biker war am Samstagnachmittag aus Münster kommend in Richtung Rinkerode unterwegs. Als der 74 Jahre alte Autofahrer wendete, erfasste die Hinterachse seines Autos das Krad, wie die Polizei mitteilte. Dessen Fahrer wurde in ein Krankenhaus in Münster gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B54 etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.