22.03.2017 Rahden. Mit Tempo 133 ist ein Raser in Rahden im Kreis Minden-Lübbecke geblitzt worden. Erlaubt waren 50 Stundenkilometer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dem Autofahrer drohen nach seiner Raserei am Dienstag 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.