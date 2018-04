Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

22.04.2018 Marsberg. Ein 32-Jähriger ist im sauerländischen Marsberg mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und im Krankenhaus ums Leben gekommen. Er war in seinem Wagen eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei am Samstag aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen. Nachdem ihn Rettungskräfte befreiten, brachte ihn nach Polizeiangaben ein Hubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus, in dem er kurz danach starb. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.