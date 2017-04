08.04.2017 Lippe. Ein Autofahrer ist am Samstag in Blomberg bei Detmold mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 36-Jährige wurde bei dem Umfall am frühen Morgen herausgeschleudert, das Auto fing Feuer und brannte komplett aus, wie die Polizei im Kreis Lippe mitteilte. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und ins Schleudern geraten war, wurde noch ermittelt.