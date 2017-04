Autofahrer nickt mit 1,8 Promille am Steuer ein

30.04.2017 Tecklenburg. Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich im münsterländischen Tecklenburg auf einer Wiese festgefahren und ist am Steuer eingeschlafen. Als er von der Polizei am Sonntag geweckt wurde, ergab ein Alkoholtest 1,8 Promille. Der Mann war beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und hatte es nicht geschafft, die Böschung zurück zur Straße zu überwinden, berichtete die Polizei in Steinfurt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.