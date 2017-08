20.08.2017 Krefeld. Seelenruhig ist ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall in seinem Auto eingeschlafen. Der 26-Jährige war am frühen Sonntagmorgen erst in Krefeld in einen Zaun gefahren und hatte das Auto dann wenige Meter entfernt abgestellt. Dort fand ihn die Polizei dann schlafend. Sie will noch klären, ob der Mann auch Drogen genommen hatte. Der 26-Jährige kam zum Ausnüchtern in die Zelle und ist seinen Führerschein vorerst los.