03.04.2018 Rhede. Ausgerechnet auf der Rheder Straße "An der Brennerei" ist ein schwer betrunkener Autofahrer der Polizei ins Netz gegangen. Wegen seiner unsicheren Fahrweise war der 79-Jährige am Montagnachmittag anderen Autofahrern aufgefallen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Blutalkoholwert von drei Promille. Den Führerschein ist der Mann erst mal los, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.