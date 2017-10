Autobahnkreuz Köln-Nord ist wieder frei befahrbar

30.10.2017 Köln. Die Sperrung der A1 im Autobahnkreuz Köln-Nord ist am Montag aufgehoben worden. Seit 5 Uhr haben die Autofahrer wieder freie Fahrt, wie die Polizei Köln am Montag bestätigte. Die A1 im Kreuz Köln-Nord war seit Freitagabend in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund war die Montage von zwei Behelfsbrücken an der A57. Die bisherige A57-Brücke muss abgerissen und neu gebaut werden. Das hatte teilweise zu Staus mit zehn Kilometern Länge geführt.