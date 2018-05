Autobahn 57 bei Goch wegen Bombenentschärfung gesperrt

03.05.2018 Wegen der Entschärfung einer englischen Zehn-Zentner-Bombe in der Innenstadt von Goch am Niederrhein müssen am Donnerstagabend mehrere tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Bevor die Kampfmittelräumer den Blindgänger gegen 20.00 Uhr unschädlich machen können, muss auch die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt werden. Die andere Fahrbahn dagegen bleibe frei, weil sie knapp außerhalb des Gefahrenbereichs liege, erläuterte ein Feuerwehrsprecher. Auch auf der Regionalbahnlinie Kleve-Düsseldorf ruht am Abend der Verkehr. Die Bombe war am Donnerstagmorgen bei Gartenbauarbeiten gefunden worden.