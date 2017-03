Autobahn 30 Richtung Hannover nach Unfall in der Nacht gesperrt

14.03.2017 Rheine. Nach einem schweren Verkehrsunfall bleibt die Autobahn 30 ab der Anschlussstelle Rheine-Nord in Richtung Hannover gesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird die Sperrung voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 05.00 Uhr dauern. Den Angaben zufolge hatte ein Sattelzug am Abend kurz hinter der Anschlussstelle Rheine-Nord eine 15 Tonnen schwere Betonplatte verloren. Ein Pkw-Fahrer versuchte der Platte auszuweichen, geriet aber mit seinem Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Der schwer verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus.

Auf der A30 bildete sich nach dem Unglück schnell ein kilometerlanger Stau. Die Polizei riet den Autofahrern, bereits am Schüttorfer Kreuz auf die Umleitungsstrecken U7A und U15 auszuweichen. (dpa)