Auto verunglückt auf der A43us

25.07.2017 Dortmund. Nach einem Unfall auf der Autobahn 43 zwischen Dortmund und Wuppertal ist ein 45 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Sein Wagen war am Dienstag zunächst aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen zwei Leitplanken geprallt und dann mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, wo er wenig später starb. Laut Polizei werden gesundheitliche Probleme als Unfallursache nicht ausgeschlossen. Die 56 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.