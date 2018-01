Auto und Zug bei Meinerzhagen zusammengestoßen

03.01.2018 Meinerzhagen. Bei Meinerzhagen im Sauerland ist am Dienstagabend ein Zug auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen. Weder der 24-jährige Autofahrer noch Insassen des Zuges seien verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochmorgen. Die Strecke musste zunächst gesperrt werden, wurde am späten Abend aber wieder freigegeben, wie eine Bahnsprecherin sagte. In dem Regionalzug der Deutschen Bahn saßen nach ersten Angaben 15 Fahrgäste. Es wurde ein sogenannter Rettungsbus eingesetzt, in den die Passagiere umstiegen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.